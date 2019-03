“Varazze sul Mare con onore” dedicata al tenente Brignole e alla Calatafimi

Varazze. Sabato 16 marzo presso il Monumento ai Caduti del Mare sulla passeggiata di ponente di Varazze si è tenuta la tradizionale cerimonia di “Varazze sul Mare con Onore”, organizzata dalla locale Associazione Nazionale Marinai d’Italia (sezione Medaglia d’Argento) “Michelangelo Corosu”, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura della città, per ricordare e commemorare alcune eroiche figure rappresentative di tutti i marinai varazzesi e liguri che, in pace e in guerra, con azioni e comportamento, spesso fino all’estremo sacrificio, si sono meritati significativi riconoscimenti e meritate onorificenze.

La cerimonia è iniziata alle 10:15 con l’alzabandiera, la deposizione di un mazzo di fiori e la preghiera del Marinaio, presenti l’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, il Capo 1^ Cl. Np Domenico Errante dell’ufficio marittimo, Pier Paolo Cervone, giornalista e storico, presidente del gruppo Anmi di Finale Ligure, i rappresentanti delle locali Associazioni d’Arma, amici e simpatizzanti.

La manifestazione è poi proseguita presso la sala “Fratelli Stellati”, dove Pier Paolo Cervone, che ha avuto modo di conoscere personalmente l’eroe ligure di Noli, ha tenuto una conferenza su “Il Comandante Brignole e la Calatafimi”. Conferenza dedicata al ricordo dell’impresa compiuta dal tenente di vascello Giuseppe Brignole, il quale, il 14 giugno 1940, al comando della torpediniera Calatafimi, ha contrastato con successo una formazione navale francese, composta da 14 navi da combattimento, diretta a colpire importanti obiettivi militari ed industriali nel Golfo Ligure. Insignito della massima decorazione militare per l’audace azione, mantiene il comando del Calatafimi fino all’8 settembre 1943 quando, rifiutando ogni forma di collaborazione con il governo della Rsi, viene internato in Germania.

Nel periodo di permanenza in vari campi di detenzione, come ha evidenziato l’insigne relatore finalese, autore del libro “Comandavo la Calatafimi” e di numerosi testi su specifici eventi inerenti alla Prima Guerra Mondiale, Giuseppe Brignole, si è generosamente attivato nel mantenere alto il morale degli ufficiali più giovani, istituendo corsi di formazione e specializzazione in varie materie: una specie di Università con esami e riconoscimenti. Inoltre, quando l’ultimo campo di concentramento dove si trovava è stato liberato, sul pennone più alto è stata issata e fatta sventolare la bandiera della “sua nave”, il torpediniere Calatafimi, che il comandante Brignole era riuscito a conservare intatta per tutto il periodo di prigionia.

Insomma, una persona mite, il comandante della Calatafimi, ma tenace e perseverante che, con il comportamento tenuto anche da internato, ha dimostrato di essersi meritato la decorazione a suo tempo ricevuta dalle mani del Duce, sull’Altare della Patria.

“Un caloroso grazie al gruppo Anmi di Varazze e a Pier Paolo Cervone, che ci hanno fatto meglio conoscere questo ‘Eroe Ligure di Noli’, ed attendiamo il dotto relatore a Televarazze, per una serata a tema, ospite della trasmissione ‘Incontri’, condotta da Piero Spotorno”.

L’interessante conferenza si è conclusa con un ricco rinfresco, offerto dagli organizzatori dell’evento, il Gruppo ANMI Varazze.