Varazze, sotto sequestro il cantiere dell’ex hotel Renato

Varazze. Dallo scorso 5 marzo il cantiere per il recupero dell’ex hotel “Renato”, in via Ciarli 27, a Varazze è sotto squestro. I sigilli sono stati sistemati dalla polizia municipale, in accordo con la Procura di Savona.

Secondo quanto trapelato, dal comando dei vigili varazzini sarebbero state rilevate alcune irregolarità nella documentazione relativa ai lavori: di qui il provvedimento di sequestro che è stato notificato nei giorni scorsi.

L’ex hotel Renato, che si trova in pieno centro città, è chiuso da diversi anni, ma adesso era in corso un intervento di restyling dell’immobile per destinarlo ad uso residenziale.