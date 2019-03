Varazze ospita la selezione interzonale Optimist ai campionati mondiali ed europei

Varazze. Presso il Varazze Club Nautico fervono gli ultimi preparativi per ospitare al meglio i ben 250 partecipanti alla selezione interzonale che, da venerdì 29 a domenica 31 marzo, cercheranno di aggiudicarsi uno dei 40 posti disponibili per accedere all’ultima fase di selezione, quella decisiva, in cui si formeranno le squadre per i campionati mondiali ed europei Optimist.

La partecipazione alle regate, organizzate dal Varazze Club Nautico in collaborazione con il Club Nautico di Celle Ligure, è riservata ai ragazzi della categoria Juniores dagli 11 ai 14 anni.

Oggi pomeriggio i ragazzi sono arrivati in Marina per il controllo delle vele e, a partire da domani mattina, si svolgeranno le regate, fino a tre prove al giorno.

La premiazione si terrà domenica pomeriggio al termine delle regate.