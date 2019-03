Savona. Il Varazze esce sconfitto (1-0) dal terreno del Legino, venendo scavalcato dal Celle, vittorioso (4-3) sulla San Stevese.

Il direttore generale nerazzurro, Mauro Tabacco, fa il punto della situazione.

“Dopo il successo sull’Arenzano, siamo incappati in tre sconfitte consecutive, che ci hanno fatto piombare all’interno della griglia dei play out – afferma Tabacco – il momento non è dei più brillanti, ma resto convinto che la squadra abbia le qualità morali e tecniche per centrare la salvezza diretta, nelle due partite casalinghe con Serra Riccò e Celle Ligure ed in quelle esterne con Loanesi e Vallescrivia”.