Varazze. Stavolta giocava quasi in casa, ma non è andata diversamente rispetto ai concorsi nei quali sono stati in gara lontani dalla Liguria: gli allievi del Centro Danza Savona infatti hanno trionfato anche all’Expo Danza International Dance Festival Competition, aperto a danzatori di tutte le nazionalità, che si è svolto a Varazze dal 22 al 24 marzo scorsi.

Gli allievi della scuola savonese hanno vinto due Premi Assoluti del Concorso: Premio Miglior Coreografia ad Alessandra Schirripa con “Manifesto” e Premio Miglior Talento a Gioele Cosentino. I ballerini del Centro Danza hanno vinto anche cinque Primi Premi e un Secondo Premio: Primo Premio Gruppi Senior Contemporaneo con “Manifesto” nella nuova produzione 2018/19 interpretato da Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Giulia Genta,

Alessia Rebagliati, Giorgia Tommasi, Giacomo Tomasini, Bakit Zerilli; Primo Premio Solisti Senior Contemporaneo Senior a Gioele Cosentino interprete della coreografia “Non domandare” e Primo Premio Duo Junior Contemporaneo Junior con “Sweet child…” a Sofia Bertolino e Roberta Rossi; Primo Premio Solisti Classico Junior a Sara Giubergia con “La fille mal gardee”; Primo Premio Gruppi Classico Junior con “Ballet Suite” con Marta Amedeo, Sara Giubergia, Elena Iagulli, Alessia Incorvaia, Sofia Pastorino; Secondo Premio Solisti Contemporaneo Teen ad Alessia Rebagliati con “The Princess without voice”.

Foto 3 di 4







Inoltre gli allievi di Alessandra Schirripa si sono aggiudicati moltissime Borse di studio completamente gratuite a Ginevra, Budapest e Parigi e offerte lavorative.

“Il Centro Danza Savona, Centro Internazionale di Formazione alla Danza, fornisce ad ogni allievo una educazione e formazione completa grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali Ekaterina Desnitskaia (diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice Compagnia Teatro Kirov- Marijnsky), a una continua specializzazione con Workshop e Masterclass condotti da Maestri di fama internazionale. La Scuola produce inoltre Spettacoli professionali che partecipano a Rassegne in tutta Italia” ricorda la direttrice Alessandra Schirripa.