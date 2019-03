Varazze, bimba investita da un veicolo in corso Matteotti

Varazze. E’ stata trasferita all’ospedale la bambina di 8 anni che nel tardo pomeriggio di oggi è stata investita da un veicolo a Varazze.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.45 in corso Giacomo Matteotti. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Savona Soccorso ed i volontari della croce rossa di Varazze.

Per fortuna la bimba non ha riportato traumi particolarmente gravi e perciò è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.