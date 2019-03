Varazze, al via il convegno sportivo “Sapete esaltare le doti del giocatore?”

Varazze. Il Varazze 1912 Don Bosco organizza giovedì 21 marzo, alle ore 20.30, presso la sala conferenze del Palazzetto dello Sport di Varazze, sito in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il convegno sportivo: “Sapete esaltare le doti del calciatore?”.

La psicologa Isabella Gasperini, relatrice del meeting, interagirà (nel pomeriggio) con gli allenatori su come “Spiegare le esercitazioni e motivare il giocatore”, mentre in serata incontrerà genitori e allenatori sul tema: “Lo sport come stimolo per aiutare il bambino a crescere e realizzarsi”.

Nel corso della serata interverrà, on line, Max Canzi, allenatore della Primavera del Cagliari.