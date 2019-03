Varazze 2019, il Pd appoggerà una lista civica

Varazze. Il Pd parteciperà alle amministrative di Varazze, ma a sostegno di una lista civica e non con un proprio candidato “ufficiale”. Lo rende noto in una nota Carlo Giacobbe.

“E’ emerso in modo inequivocabile – si legge – che la scelta è di partecipare ad una lista civica, come si era già orientato il circolo di Varazze. Quindi non ci saranno liste targate Pd. La riserva espressa dalla federazione e soprattutto dal regionale ha riguardato l’effettivo carattere civico della amministrazione Bozzano e della prossima candidatura. Il circolo ritiene che, per i punti programmatici e per le caratteristiche della lista che abbiamo proposto, questo obiettivo nei fatti sia già stato raggiunto e semmai debba essere reso più esplicito”.

“Come ha efficacemente sostenuto Simone Farello, della segreteria regionale intervenuto alla riunione, occorre che prima e dopo il voto, la lista non possa essere ascritta nella tabellina di quelle schierate con il centro destra che governa la Regione. Ritengo che i caratteri di autonomia della lista e di indipendenza del sindaco sul piano politico siano non solo condizioni, ma punti di forza di una proposta rivolta ai cittadini di Varazze e che questo possa essere chiarito in modo inequivocabile. D’altra parte, una amministrazione locale, anche quando nascesse da una lista con una connotazione politica esplicita, non è né allineata, né all’opposizione di una amministrazione regionale, ma deve con essa misurarsi con autonomia e l’autorevolezza che le derivano dalla sintonia con i propri cittadini”.