Varazze 2019, al Kursaal Margherita la presentazione del candidato sindaco Enrico Caprioglio

Varazze. Domani, giovedì 14 marzo, alle 21 presso il Kursaal Margherita di Varazze “Patto per Varazze” presenterà la candidatura a sindaco di Varazze dell’architetto Enrico Caprioglio.

La candidatura a sindaco di Caprioglio è “di espressione totalmente civica, frutto di una alleanza che raccoglie ampi consensi tra larghe aree della città, produttive, sociali, culturali. L’obiettivo è unire, e non dividere. Ritrovare il piacere di lavorare insieme. Abbiamo scritto ‘E’ tutta un’altra storia’ perché dopo 30 anni o si gira pagina davvero o la crisi della città può diventare pesantissima”.

“Varazze ha bisogno di reagire ad una situazione in cui tutti gli indicatori la certificano purtroppo, come una città che ha perso qualità di vita, di servizi e di offerta di lavoro. Innovazione, modernità, coraggio, unità. Sono le parole che hanno raccolto la disponibilità a ricominciare con una proposta civica al cento per cento, perché non basta ‘essere’ ma occorre ‘diventare’: un nuovo ‘Patto’ sociale e generazionale, questa è la strada”.