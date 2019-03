Pietra Ligure. Il Vado, con le reti di Gallo al 3° e Donaggio al 14°, ha fatto bottino pieno sul campo del Pietra Ligure, imponendosi per 2 a 1.

Un primo tempo cinico, con due occasioni e due gol, ed un secondo tempo di gestione, da squadra matura. L’allenatore Luca Tarabotto commenta: “Abbiamo affrontato una buona squadra. Siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita; loro la loro. Devo dire che effettivamente nel primo tempo siamo stati bravi nel concludere in modo positivo le occasioni che abbiamo avuto. Nel secondo tempo bene, abbiamo cercato di gestire la partita; probabilmente loro negli ultimi dieci minuti sono usciti fuori un po’ di più però direi che in generale il risultato ci sta, è giusto“.

Intorno alla metà del primo tempo Dagnino si è fatto male e ha dovuto lasciare il campo. “Mi dispiace un po’ per Dagnino, adesso vediamo che tipo di infortunio è; mi dispiace per Hamza che ho dovuto toglierlo per fare entrare il 2002 – spiega il mister – . Però oggi il comportamento della squadra è stato quello giusto. Abbiamo giocato anche con una linea verde; i giovani hanno fatto molto bene. Una partita difficile, abbiamo fatto una buona partita e siamo stati bravi. Una squadra matura, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare“.

Ottava vittoria consecutiva, aspettando la Rivarolese, in campo dalle ore 17. “Per qualche ora siamo primi. Mancano ancora quattro partite. L’importante è che noi facciamo il nostro. Dopo che siamo con la coscienza a posto, per quello che possiamo fare, vediamo quello che fanno gli altri. Poi – ribadisce Tarabotto – alla fine vediamo chi arriva prima“.

Nel tardo pomeriggio è arrivato il risultato sperato: la Rivarolese è stata battuta per 1 a 0 dall’Angelo Baiardo. Ora il Vado è primo, solitario al comando con 53 punti, a più 1 sui genovesi.