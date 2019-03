Vado Ligure. La Rivarolese ha pareggiato, il Vado resta al comando del campionato di Eccellenza ma, impattando sul campo di casa con la Genova Calcio, non riesce ad allungare sulla seconda in classifica.

È più il rammarico per non avere, di fatto, chiuso il campionato, o è maggiore la gioia per avere riacciuffato il pareggio nel finale di gara? “Gli altri non li guardo – ribadisce Luca Tarabotto -, guardo quello che faccio io. Posso dire di essere rammaricato per non aver vinto la partita; al tempo stesso posso dire bravi per non averla persa. Abbiamo avuto quattro o cinque situazioni molto limpide sottoporta e forse non siamo stati lucidi per buttare la palla dentro“.

“Probabilmente – ammette l’allenatore del Vado – già nel primo tempo si vedeva che le scelte erano un po’ sbagliate, magari nell’ultimo passaggio, abbiamo giocato poco coi due bassi, coi due quarti, anche a sinistra ma soprattutto dalla parte di destra prendevamo poco la corsia per venire ad attaccare. Nel primo tempo in particolare soprattutto sulla destra siamo stati troppo bassi. Loro sono una buona squadra però siamo stati anche noi, in particolare nel primo tempo, ad aver concesso quei venti/trenta metri per poterci attaccare”.

“Abbiamo fatto una discreta partita, però siamo stati poco lucidi. Forse abbiamo sbagliato un po’ troppo. Poi, comunque, a fronte anche delle occasioni che abbiamo avuto per poter pareggiare, Hamza è stato molto bravo, è entrato molto bene, ha fatto un gran gol, sono contento per lui. Ripeto: rammaricato per non aver vinto, ma bravi per non aver perso” conclude il mister vadese.