Vado Ligure, gatta smarrita cerca di entrare nelle case in cerca dei padroni: appello di Enpa

Vado Ligure. La Protezione Animali savonese lancia un appello per ritrovare i proprietari di una gatta smarritasi a Vado Ligure.

La micia “ha vagato per molti giorni nel quartiere in collina di San Genesio, miagolando e cercando di entrare nelle case; il suo strano comportamento ha attirato l’attenzione dei residenti, che si sono rivolti ai volontari della Protezione Animali, che hanno ricoverato la gatta, mentre una ricerca in zona per trovare il proprietario non ha avuto esito”.

Ora si trova presso la sede Enpa di via Cavour 48 r, dove continua a fare le fusa a tutti. Chi eventualmente l’avesse smarrita la potrà vedere e riavere, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

“Se nessuno si farà vivo è quindi probabile che sia stata vittima di un vergognoso abbandono e verrà messa a disposizione di chi vorrà adottarla”.