Vado Ligure, bambina cade da un gioco ai giardinetti: in ospedale in codice rosso

Vado Ligure. Una bambina di circa 8 anni è stata portata in ospedale oggi pomeriggio poco prima delle 19 a causa di una brutta caduta al parco giochi.

La bambina sera su un gioco quando è caduta a terra. Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario d’emergenza e di un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano.

Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti, ma dato che è caduta dall’alto, e in considerazione della tenera età, si è preferito comunque trasportarla all’ospedale San Paolo in codice rosso per gli accertamenti del caso.