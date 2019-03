Vado Ligure. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, qualche minuto dopo le ore 18.30, quando un’automobile è volata sugli scogli all’altezza del concessionario Rivierauto e della Trattoria dei Camionisti, nell’area a mare del parcheggio di piazzale san Lorenzo.

LA DIRETTA VIDEO



di 17 Galleria fotografica Vado Ligure, incidente auto vola sugli scogli









Immediato l’intervento sul posto di due ambulanze della Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano e di diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Le prime chiamate al numero unico d’emergenza riferivano di un’auto volata in mare; fortunatamente, però, la vettura si è fermata sugli scogli, anche se si è rovesciata su un fianco e in parte si è riempita d’acqua. A bordo c’erano un uomo e una donna di mezza età, entrambi rimasti feriti nell’impatto. Una volta estratti dai vigili del fuoco sono stati portati in codice giallo all’Ospedale San Paolo di Savona.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto, e come l’auto sia arrivata fin lì. Il veicolo è stato successivamente recuperato dai vigili del fuoco (nel video in alto la diretta delle operazioni).