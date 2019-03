Vado Ligure. E’ stata inaugurata questa mattina, dopo un intervento di ristrutturazione, la sede della protezione civile di Vado Ligure.

“Altruismo e coraggio sono i valori fondanti del prezioso servizio offerto alla comunità dai Volontari Anticendio Boschivo – V.A.B.Vado Ligure che da oggi possono contare su una sede della protezione civile completamente ristrutturata” si legge sulla pagina Facebook del Comune.

“L’inaugurazione dei nuovi locali è stata anche l’occasione per ringraziare pubblicamente e riconoscere l’eccezionale valore dell’operato prestati dai volontari in occasione dei terribili eventi meteorologici dello scorso 29-30 ottobre il cui generoso impegno ha contribuito ad evitare che la furia del mare e del vento cagionassero conseguenze disastrose per la città e il suo porto. Ancora grazie a tutti da parte di tutta Vado Ligure concludono dal Comune vadese.