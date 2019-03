Vado Ligure. Il nuovo terminal container di Vado Ligure, che diventerà operativo alla fine del 2019, potrà contare su una serie di equipment tecnologicamente all’avanguardia ed in particolare su una flotta di gru di piazzale e di banchina che opererà “grazie alle più moderne tecnologie dell’automazione”.

In particolare lo yard (ovvero il piazzale) sarà il primo in Italia ad essere altamente automatizzato: le gru di piazzale, dette anche ARMG (Automatic Rail Mounted Gantry cranes), opereranno infatti in completa autonomia: “L’operatore interverrà soltanto in caso di necessità su singole operazioni da una sala di controllo remoto grazie ad un particolare software. Questo consentirà di mantenere i più elevati standard di sicurezza nel settore in quanto nessuna persona sarà fisicamente presente in piazzale durante la movimentazione dei container. L’accesso al piazzale automatizzato sarà possibile soltanto per attività di manutenzione durante il fermo delle gru”.

I container che sbarcheranno in Vado Gateway verranno immediatamente registrati da una videocamera dinamica installata sulle gru di banchina (STS), che invierà le informazioni al sistema operativo del terminal, il TOS (Terminal Operating System). Tale sistema operativo, altamente avanzato e completamente integrato con tutti gli altri equipment, consentirà di rintracciare in qualsiasi momento la posizione del container all’interno del terminal.

La movimentazione dei container dalla banchina alle aree di scambio interne, da qui al piazzale e quindi alle aree di scambio con il trasporto stradale (exchange grid) avverrà attraverso l’impiego degli Straddle Carrier, mezzi ibridi con operatore che riceveranno istruzioni direttamente dal sistema operativo integrato TOS. Le operazioni di carico/scarico con il trasportatore potranno essere effettuate solo quando l’autista si troverà in posizione di sicurezza: le aree di scambio sono dotate di telecamere e sensori che, in caso di mancato rispetto delle regole, innescheranno un meccanismo di allarme e blocco delle operazioni.

“Sicurezza, automazione ed efficienza permetteranno a Vado Gateway di cambiare le regole del gioco sul mercato”, spiegano da Apm Terminals.