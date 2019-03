V° Trofeo Antico Castello, un oro, due argenti e un bronzo per la Scherma Leon Pancaldo

La scorsa domenica, 3 marzo 2019, presso la sede del Club Scherma Rapallo, si è svolto il V Trofeo Antico Castello riservato alle categorie GPG di spada. La Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, ha partecipato con 8 suoi atleti e portato a casa un oro, due argenti e un bronzo e altri ottimi piazzamenti.

L’oro è stato vinto da BRUZZONE ENEA nella categoria maschietti, che nella categoria giovanissimi ha conquistato anche un argento perdendo la finale contro Giannini Cristian di un anno più grande di lui; le due categorie erano raggruppate durante lo svolgimento della gara.

L’altro argento è stato vinto, invece, nella categoria allieve da CAVALERI MARSON BEATRICE che ha perso la finale di una stoccata contro Vitali Asia.

Bronzo poi per GOSIO GIULIA, mentre è 5° posto, ai piedi del podio per BRAGATO LETIZIA, ed 11° posto per OTTOLIA MADDALENA sempre nella categoria bambine/giovanissime.

Nella categoria allievi 15° si è piazzato DE FERRO DORIAN.

Complimenti a tutti i nostri giovani atleti e a tutta la Leon Pancaldo!