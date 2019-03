Uno tenta di rubare uno scooter e l’altro aggredisce i carabinieri: doppio arresto nella notte a Savona

Savona. Sono due le persone arrestate la notte scorsa da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Savona.

Il primo è R.J., 36enne savonese già noto alle forze dell’ordine: l’uomo è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria mentre stava cercando di appropriarsi di uno scooter.

L’altro arrestato è L.T.Z.V.N., 18enne peruviano che, in preda ai fumi dell’alcool, ha cercato di aggredire (per fortuna senza riuscirvi) i carabinieri intervenuti in supporto del personale sanitario che lo ha soccorso.

Per entrambi sono scattate le manette e gli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima domani in tribunale a Savona.