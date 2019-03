Under 18 Eccellenza, Vado: vittoria casalinga sull’Auxilium

Vado Ligure. Partita casalinga nel campionato Under 18 Eccellenza per il Vado, che al geodetico ospita l’Auxilium Torino.

Si parte con Valsetti al posto dell’infortunato Jancic. Vado prende subito il comando dei giochi, guadagnandosi un piccolo vantaggio che arriva anche a toccare i dieci punti ed è di 27 a 19 all’intervallo.

L’approccio però non è dei migliori: sufficiente in difesa e superficiale in attacco. Così, pur dando sempre l’impressione di avere il controllo della partita, i pappagallini non danno la spallata decisiva al match, permettendo all’Auxilium di andare all’intervallo in partita sul 44 a 36.

Al rientro dalla pausa lunga, i liguri ripartono con un approccio diverso: la difesa si fa più tosta e in attacco si macina gioco e punti che scavano il solco. A fine terzo quarto le squadre sono così sul 77 a 48 con la partita che sembra in ghiaccio.

Nell’ultimo quarto il Vado amministra bene il vantaggio fino al 103 a 63 finale.

Prossima partita: domani, lunedì 18 marzo alle ore 20 quando l’Azimut Vado sarà ospite della Banca Sella Biella.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – Auxilium Pallacanestro Torino 103-63

(Parziali: 27-19; 44-36; 77-48)

Azimut Pallacanestro Vado: Valsetti 6, Cito 6, Pesce 5, Lo Piccolo 13, Tridondani 6, Bondì ne, Pintus, Brignolo 13, Anaekwe 10, Tsetserukou 31, Cirillo 13. All. Imarisio, ass. Prati e S. Dagliano

Auxilium Pallacanestro Torino: Mittica 14, Brizzolara 3, Petitti 9, Terzi, Avino 5, Balbo di Vinadio, Marrone, Marangoni 2, Pizzonia, Murri 14, Perani, Tibs 14, Tiberti 2. All. Lastella

Arbitri: Puccini (Genova) e Mammola (Chiavari)

La classifica: Pallacanestro Varese, Novipiù Campus 42; Azimut Pallacanestro Vado, Biella 40; College Borgomanero, Novipiù Casale 24; Coelsanus Varese, Auxilium Torino, ABA Legnano 22; Don Bosco Crocetta 20; Derthona 18; Mortara 12; Pegli 4; Oleggio 2