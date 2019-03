Under 18 Eccellenza: Vado raggiunge quota 104 a Mortara

Vado Ligure. Nel campionato di Serie C Silver, domenica 3 marzo, la Pallacanestro Vado è stata sconfitta 103 a 53 dallo Spezia. Lo stesso gruppo biancorosso, per il campionato Under 18 Eccellenza, si è messo di nuovo in viaggio il giorno per raggiungere Mortara.

La squadra locale è notoriamente precisissima al tiro. Partita dai ritmi non elevati, con Vado che trova buone soluzioni in attacco, ma in difesa subisce la precisione dei padroni di casa, complice anche qualche distrazione di troppo. Punteggio altissimo a fine quarto: 26 a 29. Il secondo quarto procede sulla stessa falsariga, con qualche palla persa di troppo per superficialità in attacco per i liguri. La panchina corta e il terzo fallo di Brignolo destano preoccupazione. Si arriva sul 46 a 49 all’intervallo.

Nel terzo quarto Vado parte bene, va in doppia cifra di vantaggio, ma Mortara con un controparziale a suon di triple recupera, fino ad andare per la prima e unica volta in vantaggio di un punto. Immediata però la reazione dei pappagallini che piazzano un nuovo parziale che chiude il quarto sul 68 a 76.

Anche nell’ultima frazione di gioco Mortara si riavvicina pericolosamente nei primi minuti, fino ad un solo possesso di distanza, però Vado mantiene la lucidità, mettendo in fila qualche buona difesa e costruendo buoni tiri in attacco, dove Jancic è chirurgico, prendendosi così un buon margine con cui chiudere la partita fino al 86 a 104.

Prossima partita: Pallacanestro Vado contro Auxilium Torino, martedì 12 marzo alle ore 19,45.

Il tabellino:

Fortius Data Mortara – Pallacanestro Vado 86-104

(Parziali: 26-29, 46-49, 68-76)

Fortius Data Mortara: Muzio 20, Marcone 30, Orlandi 6, M. Facchi 4, Lonati 8, M. Sacchi 16, A. Facchi, Mangiarotti 2, G. Facchi, F. Sacchi, Comelli ne. All. Gerosa.

Pallacanestro Vado: Jancic 31, Valsetti 7, Cito 8, Pesce, Lo Piccolo 9, Pintus ne, Brignolo 11, Anaekwe 11, Tsetserukou 17, Cirillo 10. All. Imarisio, ass. Prati.

Arbitri: Gurrera (Vigevano) e Lonati (Pavia).

La classifica: Pallacanestro Varese; Novipiù Campus 40; Azimut Pallacanestro Vado, Biella 38; Coelsanus Varese; College Borgomanero, Novipiù Casale 22; Auxilium Torino; ABA Legnano; Don Bosco Crocetta 20; Derthona 14; Mortara 12; Pegli 4; Oleggio 0.