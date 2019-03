Under 18 Eccellenza: Vado perde in casa con Varese una partita tiratissima

Vado Ligure. Partitissima al Geodetico per il campionato Under 18 Eccellenza tra Vado e la Pallacanestro Varese.

Parte forte la squadra di casa, che gioca bene in attacco tirando con percentuali ottime e prende un vantaggio in doppia cifra. Nonostante qualche disattenzione difensiva il primo quarto finisce 28 a 15.

Secondo quarto simile: entrambe le squadre giocano bene e segnano, Jancic vede una piscina al posto del canestro e Vado va all’intervallo meritatamente sopra 46 a 36.

Nel terzo quarto i pappagallini sporcano le percentuali accontentandosi un po’ troppo di un tiro dalla lunga non più preciso. In difesa qualche rimbalzo regalato di troppo concede agli ospiti secondi possessi sempre capitalizzati, così la terza frazione si conclude sul 55 a 57 per Varese.

Partita bellissima, nella quale si comincia a vedere la maggior esperienza dei lombardi a gestire sfide di questo livello. Nell’ultimo quarto Vado smarrisce sempre più la via del canestro, nonostante i buoni tiri costruiti, mentre in difesa diventano davvero troppi i rimbalzi concessi, così negli ultimi due minuti, dopo una sostanziale situazione di pareggio per tutto il quarto, Varese prende vantaggio e il team di casa non riesce a reagire: 75 a 86 il finale.

Rammarico da parte dei locali per una partita avvincente che avrebbe meritato un finale più al cardiopalma, viziata però dalla mancanza di abitudine dei liguri ai dettagli nei momenti decisivi.

Prossima partita, lunedì 4 marzo alle ore 14,30: Fortius Data Mortara contro Pallacanestro Vado.

Il tabellino della partita valevole per la 22ª giornata:

Pallacanestro Vado – Pallacanestro Varese 75-86

(Parziali: 28-15; 46-36; 66-75)

Pallacanestro Vado: Jancic 26, Bondì ne, Cito, Pesce 2, Lo Piccolo 12, Bertolotti ne, Tridondani ne, Pintus 6, Brignolo 8, Anaekwe 6, Tsetserukou 13, Cirillo 2. All. Imarisio, ass. Prati, S. Dagliano.

Pallacanestro Varese: Svetozarevic 9, Seck 16, Montano 12, Librizzi 4, Garbarini 6, Naldini, Raskovic 11, Virginio ne, Van Velsen 3, Gardelli 10, Parravicini 15. All. Grati.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Mammola (Chiavari)

Classifica: Pallacanestro Varese; Novipiù Campus 38; Azimut Pallacanestro Vado, Biella 36; Novipiù Casale, College Borgomanero 22; Auxilium Torino; Coelsanus Varese; Don Bosco Crocetta, ABA Legnano 20; Mortara, Derthona 12; Pegli 4; Oleggio 0.