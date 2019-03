Under 18 Eccellenza: Vado perde con Varese e pensa alla seconda fase con Livorno

Vado Ligure. Ultima giornata del girone Under 18 Eccellenza, che vede i biancorossi ospitare l’insidiosa Robur et Fides Varese.

Partita che non ha niente da dare sul piano della classifica e così Vado non perde tempo a dimostrare ancora una volta immaturità, con un approccio più che mai superficiale.

Sono gli attacchi a farla da padroni; il quintetto locale trova punti vicino al ferro mentre gli ospiti grazie alla morbida difesa casalinga segnano dalla lunga distanza con percentuali altissime (24 a 26 a fine quarto).

Nel secondo quarto i pappagallini accennano una difesa un po’ più intensa ma non certo concentrata, mentre in attacco continuano a perdere palloni giocando con una superficialità irritante. Al riposo il punteggio è 49 a 47.

Dagli spogliatoi esce solo Varese, mentre i liguri riprendono a sonnecchiare prendendosi così un bel parziale che chiude il terzo quarto 66 a 80. Nell’ultimo quarto viene fuori un po’ di orgoglio in alcuni pappagallini che tentano la rimonta, spenta però da qualche solita e tipica distrazione nel finale, così la Coelsanus vince meritatamente per 89 a 94.

Certamente non un bel segnale in vista della seconda fase, se si continua a presumere di poter accendere l’interruttore solo quando conta allora la strada nel campionato finirà presto. La sconfitta nell’ultimo ininfluente turno non inficia l’ottimo campionato disputato con qualificazione ai sei gironi da quattro squadre della seconda fase che porteranno alle finali nazionali ad otto.

Girone confermato con Stella Azzurra e Grissin Bon favoritissime e Livorno e Vado a cercare di portare a casa qualche scalpo. Si inizia martedì 9 aprile proprio a Livorno per poi ospitare martedì 16 la Stella Azzurra Roma (ore 15). Dopo la sosta festiva, con torneo in Svizzera per Brignolo, Lo Piccolo, Jancic, Tsetserukou e Anaekwe, ultima di andata a Reggio Emilia. Non certo il miglior calendario, ma il livello è tale che miglior indulgenza sarebbe stata difficile da ricercare.

Intanto i Comitati regionali sono stati informati delle linee di ammissione all’Under 18 Eccellenza del prossimo anno con il limite di 54 squadre iscritte divise in tre gironi da 14 al Centro-Nord e un girone da 12 al Sud, contro le 81 di quest’anno e le oltre 110 della stagione precedente, di fatto una partecipazione dimezzata.

Confermati i tre fuori quota (2001) che dalla stagione successiva potranno essere solo eleggibili per la nazionale e stabilito un ranking davvero stringente che tiene conto della categoria di appartenenza della prima squadra, degli ultimi due anni per quanto riguarda partecipazioni e risultati nei campionati Eccellenza, numero squadre iscritte ai campionati regionali Fip, livello staff tecnico in base alla qualifica, numero giocatori convocati in nazionale, statistiche online e riprese in diretta streaming di fatto obbligatorie. Nella speranza che venga potenziato con fasi interregionali e finali nazionali il campionato Under 18 Gold per chi non riuscirà a passare al setaccio del ranking.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado – Coelsanus Robur et Fides Varese 89-94

(Parziali: 24-26; 49-47; 66-80)

Pallacanestro Vado: Jancic ne, Bondí ne, Cito 12, Tridondani, Pesce 6, Lo Piccolo 6, Brignolo 15, Pintus 11, Anaekwe 11, Tsetserukou 28, Cirillo. All. Imarisio, ass. S. Dagliano e La Rocca.

Coelsanus Robur et Fides Varese: Garagiola 9, Scaltritti 11, Resemini 6, Pecoraro, Somaschini 12, Bacchiega, Calcagni

4, Calzavara 22, Dal Ben 30. All. Cattalani.

Arbitri: Paolo Puccini (Genova) e Tommaso Mammola (Chiavari).

La classifica: Pallacanestro Varese, Novipiù Campus 46; Biella 44; Azimut Pallacanestro Vado 40; College Borgomanero 28; Auxilium Torino, Novipiù Casale, Coelsanus Varese 24; ABA Legnano, Don Bosco Crocetta, Derthona 22; Mortara 12; Oleggio 6; Pegli 4