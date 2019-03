Under 18 Eccellenza: Vado finisce quarta ed aspetta Stella Azzurra, Livorno e Reggio Emilia

Vado Ligure. Penultima giornata del girone Under 18 Eccellenza per il Vado, contro una Biella reduce da un ultimo mese al top, capace di vincere le ultime sei partite a fila compreso un pesante 94-63 rifilato a Campus.

Partita importante anche se entrambe le squadre sono già qualificate per la seconda fase: chi vince sale al terzo posto, chi perde è quarto con sette vittorie di vantaggio sulla prima delle non qualificate (Casale e Borgomanero). Vado si presenta senza Jancic ancora ai box e ha anche l’obiettivo di far ritrovare la forma a diversi giocatori non al meglio della condizione in vista della seconda fase.

La partenza dei liguri è troppo passiva per tenere testa ad una Biella intensa, concentrata e precisa che conduce subito le danze prendendo qualche punto di vantaggio. Dopo il time-out necessario, rientra in campo una nuova versione di Vado, finalmente viva e brillante in difesa. Le numerose palle recuperate permettono di rientrare e anche superare i lanieri nel punteggio, che avrebbe potuto essere migliore con un po’ più di lucidità in attacco. A fine quarto il punteggio divide le squadre con solo due possessi di margine.

Nel secondo quarto i pappagallini rimanendo nel loro spartito producono delle belle azioni di pallacanestro in attacco, costruendo ottimi tiri. Però la squadra ospite non riesce a dare continuità a questo basket, rifugiandosi a volte in azioni estemporanee, che producono purtroppo solo canestri in contropiede per Biella. All’intervallo comunque il punteggio è ancora in equilibrio (45 a 43), per una partita finora molto bella.

Al rientro dagli spogliatoi i liguri sono di nuovo quelli dell’inizio, troppo passivi, al contrario della squadra di casa che ci crede di più, da subito alza il livello di energia e fisicità e trova in Zini un realizzatore decisivo in penetrazione. Dopo un primo momento di sbandamento Vado prova a rispondere ma le ottime percentuali al tiro biellesi unite ad una difesa ligure troppo poco attenta e solida, spostano decisamente il punteggio a favore di Biella che prende il largo (31-22 il parziale del terzo quarto). I pappagallini accusano il colpo e, a corto di energie, mollano la presa non riuscendo più a rientrare in partita con gran parte dell’ultimo quarto ridotto a garbage time.

Martedì 26 marzo alle ore 19,45 ultimo turno ininfluente della prima fase in casa contro Varese, in attesa della definitiva composizione del girone A della fase nazionale. Certe Stella Azzurra Roma e Management and Business Livorno, la terza dovrebbe essere Grissin Bon Reggio Emilia ancora in lotta con Bernareggio. Quando si entra nelle 24 d’Italia cambia poco. Conta quello che il campo decide e come si è lavorato tutto l’anno viene a galla. Indipendentemente dall’ottimo risultato già acquisito, sarà interessante capire il livello definitivo di questa squadra ed i progressi fatti nel corso della stagione.

Il tabellino:

Pallacanestro Biella – Pallacanestro Vado 107-79

(Parziali: 20-25; 45-43; 76-55)

Pallacanestro Biella: Cursio ne, Borgialli 11, L. Raise, Bertetti 17, Zini 31, Salvato ne, Cena, Blair 11, Cerri 7, M. Raise 14, Squizzato 10, Bassi 6. All. Baroni

Pallacanestro Vado: Jancic ne, Valsetti 2, Cito 2, Pesce 19, Bondì ne, Brignolo, Lo Piccolo 19, Pintus 11, Anaekwe 4, Tsetserukou 17, Cirillo 5. All. Imarisio, ass. Prati, S. Dagliano

Arbitri: Lanzone (Torino) e Sconfienza (Costigliole d’Asti)

La classifica: Pallacanestro Varese, Novipiù Campus 44; Biella 42; Azimut Pallacanestro Vado 40; College Borgomanero 26; Auxilium Torino, Novipiù Casale 24; Coelsanus Varese, ABA Legnano 22; Don Bosco Crocetta, Derthona 20; Mortara 12; Oleggio 6; Pegli 4