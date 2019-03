Under 16 Eccellenza: Vado sbanca Pegli e fa suo il derby di ritorno

Vado Ligure. Turno infrasettimanale per la Pallacanestro Vado che espugna il Palacialli di Pegli per 76-62 vincendo anche il derby di ritorno nell’Under 16 Eccellenza e completando il filotto di tre vittorie consecutive in dieci giorni che consente alla squadra biancorossa di sognare ancora il secondo posto del campionato se riuscirà nell’impresa di fermare l’indiscussa capolista College Borgomanero nell’ultimo turno della prima fase, in programma al Pallone di Vado Ligure oggi alle ore 19.

Per riuscire a battere Pegli partono forte i vadesi che concentrati in difesa e correndo in contropiede, piazzano l’11 a 0 iniziale che indirizza la partita.

Pegli, alla sconfitta numero 11 nelle ultime 14 partite e lontano dalle zone alte della classifica, risponde con maggior cattiveria agonistica rimettendosi in carreggiata fino al 17-22 al 10°.

Nel secondo periodo i pappagallini, ancora senza Bertolotti e Biorac, ingranano la marcia giusta, in attacco iniziano a far vedere un po’ di pallacanestro ed in difesa sono più aggressivi e concentrati così da provare a scappare andando al riposo avanti di 14 lunghezze sul risultato di 26-40, sfruttando il dominio di Lebediev sotto canestro (finirà con 24 punti e 23 rimbalzi) e la continuità di Tridondani.

Nel terzo tempino la partita sale d’intensità, Vado in difesa continua a giocare con attenzione senza tirarsi indietro ed in attacco cerca di seguire le indicazioni di coach Prati, arrivando alla penultima sirena ancora avanti di 15 (43-58) con tanti minuti per i 2004 Fantino e Ferrando.

L’ultimo quarto diventa una lotta, perché i biancorossi non trovano più la via del canestro contrariamente agli arancioblù di casa che sfruttando il tiro da tre punti e alcune disattenzioni difensive dei vadesi si rifanno sotto fino a 7 lunghezze a meno di 2’ dal termine. Prima Lebediev e poi una tripla di Genta ricacciano indietro i genovesi e Giannone fa scorrere i titoli di coda fissando il 76-62 conclusivo.

Tutto sommato una prova positiva dei pappagallini, che però dovranno molto migliorare se vorranno provare a competere nella seconda fase del campionato che, dopo la sosta del 16 e 17 marzo, inizierà domenica 24 marzo, con in palio le finali nazionali di categoria.

Il tabellino della partita valevole per la 25ª giornata:

Basket Pegli – Pallacanestro Vado 62-76

(Parziali: 17-22; 26-40; 43-58)

Basket Pegli: Augliera 10, Nardini ne, Ventura 12, Crocco 2, Facco 4, Devoto 6, Bruzzone 5, Notari, Bertagna ne, Vagnati 7, De Natale 16, Bizzarri. All. Conte, ass. Fanelli

Pallacanestro Vado: Fantino, Squeri 7, Lebediev 24, Micalizzi 6, Tridondani 15, Giannone 14, Ferrando 2, Genta 7, Bertolotti ne, Franchello 1. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Oro e Mariani (Genova)

Classifica: College Borgomanero 44; Pallacanestro Vado; Novipiù Campus 38; Junior Casale 32; Auxilium Torino 28; Biella; Oleggio 24; My Basket Genova 22; Pegli 18; 5 Pari Torino 16; Don Bosco Crocetta 10; Derthona 8; Galliate 6.