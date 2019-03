Under 16 Eccellenza, un Vado incerottato travolge Derthona

Vado Ligure. Saturday night col sorriso per i ragazzi del Vado che si aggiudicano nettamente l’incontro di Under 16 Eccellenza con il Derthona, formazione dei bassifondi di classifica ma agguerrita e sostenuta da un pubblico ultras calato in riviera.

Partita che nasce sotto cattivi auspici visto che in riscaldamento Biorac, dopo una settimana piena di allenamenti, si infortuna e si accoda a Bertolotti, in panchina solo per far numero.

Vado si schiera con Squeri, Giannone, Tridondani, Franchello e Lebediev che partono forte, attenti in difesa e macchine realizzatrici in attacco così da fare ben 35 punti in soli dieci minuti e scavare un solco importante già nel primo quarto.

Chiusa la partita, nel secondo periodo i pappagallini cercano di giocare in maniera più organizzata con scarsi risultati per la direzione agonistica del match ed un metro arbitrale che consente oltre il limite. I padroni di casa, non trovando vantaggi, si intestardiscono perdendo di due punti il tempino e arrivando comunque in controllo alla sirena di metà partita sul 56-36.

Nella ripresa la formazione di coach Prati continua in crescendo (fine terzo quarto 78-49) e col passare del tempo, grazie all’apporto di tutta la squadra (sei ragazzi del 2004 a referto e in campo, esordio e canestro per Fantino, doppia cifra per Squeri che inizia a capire i ritmi dell’Eccellenza) riesce a dilatare sempre di più il vantaggio fino alla sirena finale che recita 92-61.

In casa vadese si spera di poter recuperare tutti al meglio per la seconda fase che inizierà domenica 24 marzo sfruttando le ultime due partite di prima fase e l’Eybl a Pecs per migliorare ulteriormente l’aspetto del gioco e dell’attenzione.

Il tabellino della partita valevole per la 24ª giornata:

Pallacanestro Vado – Derthona Basket 92-61

(Parziali: 35-13; 56-36; 78-49)

Pallacanestro Vado: Fantino 2, Squeri 15, Biorac ne, Bonifacino, Lebediev 26, Micalizzi 2, Tridondani 14, Giannone 26, Ferrando, Genta 5, Bertolotti ne, Franchello 2. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Derthona Basket: Sacco, Pezzulla 18, Colombetti 3, Rota 8, Lombardi, Calù 2, Melisi 5, Viale ne, Rangone, Emanuelli 4, Bottaro 21. All. Gaudio

Arbitri: Martino (Boissano) e Altamura (Genova)

Classifica: College Borgomanero 42; Pallacanestro Vado; Novipiù Campus 36; Junior Casale 28; Auxilium Torino 26; Biella; Oleggio 22; Pegli, My Basket Genova 18; 5 Pari Torino 14; Don Bosco Crocetta 10; Derthona 8; Galliate 6.