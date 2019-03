Savona. Buone prestazioni dei rappresentanti degli Arcieri Granatiere all’edizione 2019 del trofeo nazionale Pinocchio. La fase invernale, che si è svolta a Genova, ha visto numerosi arcieri savonesi conquistare posizioni di rilievo.

Vittoria per Beatrice Tarantini. La giovanissima atleta ha infatti conquistato il primo posto tra le ragazze di prima media. Nella stessa categoria, secondo posto maschile per Daniele Fiorito, che tira con il gruppo valbormidese di Millesimo degli Arcieri Granatiere; quinta piazza per Alessandro Pillai.

Podio per Francesca Abbo, che giunge terza nella gara per gli atleti di quinta elementare. In campo maschile quarta piazza per il collega di compagnia Lorenzo Merlano. Quinto, invece, Matteo Pastorino, che ha gareggiato nella categoria maschile di seconda media.

La delegazione granatiere è stata una delle più numerose, insieme agli Arcieri imperiesi. A maggior valore della prestazione del team savonese si aggiunge anche l’aver tirato in cinque casi su sei con archi scuola senza mirino.