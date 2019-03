Albenga. Svelato il volto dietro la maschera del Re Carciofo 2019. Si tratta di Roberto Galligani, titolare de “La Casa del gelato” di Albenga, volto noto e apprezzato dell’imprenditoria ingauna. La “rivelazione” è arrivata questo pomeriggio (domenica 3 marzo 2019), nell’ambito del tradizionale carnevale, che ha animato le vie del centro cittadino, gremite a festa da migliaia di persone, tra cittadini e turisti.

L’evento è iniziato alle 14,30, con l’arrivo dei Gruppi, Carri, Maschere Cittadine e Ospiti. Partenza poi alle 14,45 del Gran Corteo snodato tra le vie del centro cittadino: viale Martiri, piazza Matteotti, rientro piazza del Popolo dove sono state posizionate strutture gonfiabili e per la gioia dei più piccini, il Pagliaccio Pampero e il Truccabimbi.

di 9 Galleria fotografica Successo di pubblico per il Carnevale 2019 ad Albenga









Su Viale Martiri al passaggio del Corteo sia all’andata che al ritorno si sono svolte 2 pentolacce e, durante il cammino, il Re Carciofo ha incontrato altre 3 Maschere della Città: Principessa Zucchina Trombetta, Maria Chiara Gallo (in rappresentanza del concorso Miss Albenga Summer); Messer Cuore di Bue, Andrea Bozza (per l’Ufficio Turismo); Baronetto Asparago Violetto, Gianfranco Radini (per i Fieui di Caruggi).

“Si tratta di un appuntamento amato da grandi e piccini come dimostrato dall’affluenza di pubblico, che è stata davvero fantastica. Tutto è andato per il meglio e questo non può che essere motivo di grande soddisfazione”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Alberto Passino.

Per la realizzazione dell’evento si ringraziano: La Coop Liguria e Le Serre, i Panettieri della Città, I Circoli Didattici 1° e 2°, il Centro Diocesano Scolastico Redemptoris Mater, i Quartieri di San Siro, Santa Maria San Giovanni e Sant’Eulalia, la Pubblica Assistenza Croce Bianca, l’Associazione Vecchia Albenga, l’Associazione Tra Le Torri, l’Associazione Governo Ombra, l’Associazione il Viale Martiri, la Parrocchia e il Comitato di Vadino, il Comitato di San Fedele, Associazione Comercianti Pontelungo, l’Agenzia Viaggi Dedalus, l’Assessorato Turismo e Cultura, l’Ufficio Turismo, l’Ufficio Servizi Generali, la Polizia Municipale e l’Ufficio Viabilità, la Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale che ha permesso anche quest’anno lo svolgimento del Carnevale.