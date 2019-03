Laigueglia. Sabato 9 e domenica 10 marzo a Laigueglia si disputerà la prima edizione di Laigueglia E-Bike Experience: un momento di contato tra amanti del mondo e-bike e gli operatori del settore. Tutto questo immerso nel mondo agonistico di una gara di mountain bike di categorie giovanili la domenica e della Nazionale italiana il sabato.

Tutta Laigueglia vivrà di questo evento sportivo con la zona collinare del campo sportivo come base delle gare che ruoteranno su un circuito a cavallo della cresta di Laigueglia ed il borgo che sarà il teatro della zona espositiva.

Il sabato mattina inizierà con la piazza Mazzini in cui sarà installata una palestra di arrampicata con guide alpine del Cai che seguiranno chi vorrà cimentarsi in questa disciplina e con una serie di stand in cui il neonato territorio outdoor del comprensorio comincerà a mostrarsi con le sue particolarità degli oltre trenta comuni che lo compongono.

“Il progetto che sta nascendo, di cui il Comune di Laigueglia è capofila dei comuni del comprensorio – commenta l’assessore Fulvio Ricci -, comprende tutto il territorio delle province di Savona, Imperia e Cuneo compreso tra il mare (Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga) e il basso cuneese (Ormea, Caprauna, Alto e Briga Alta) di cui fanno parte tutti i comuni dell’entroterra savonese (Castelvecchio, Cisano, Erli, Zuccarello, Castelbianco, Arnasco, Vendone, Nasino, Onzo, Ortovero, Villanova, Garlenda, Casanova, Testico e Stellanello) e quelli dell’imperiese (Borghetto, Cosio, Ranzo, Aquila, Vessalico, Pieve di Teco, Rezzo, Armo, Pornassio, Montegrosso Pian Latte, Mendatica). Nelle altre piazze vi saranno espositori di grandi marche di e-bike con possibilità di provare quella preferita: in spiaggia un piccolo circuito per chi vuole cimentarsi in questa disciplina. Noleggiatori di bike, attrezzature e prodotti saranno disponibili in tutte le piazze del centro”.

Sabato pomeriggio alle ore 18 si terrà la sfilata delle squadre di Coppa Italia con i ragazzi di tutte le regioni partecipanti attraverserà tutto il centro storico del paese da ponente a levante dove vi sarà un rinfresco per tutti gli sportivi.

Domenica mattina per gli amanti del ciclo escursionismo una pedalata promozionale enogastronomica con accompagnatori esperti su percorso di circa 60 chilometri nel territorio affascinate della riviera e dell’entroterra in cui sarà possibile ammirare paesaggi stupendi, gustare specialità locali e visitare anche un museo degli antichi mestieri.

Il consigliere delegato allo sport Lino Bersani dichiara: “Laigueglia sarà al centro di attività sportiva sulle due ruote dopo due weekend di grandi successi nel Trofeo Laigueglia con una diretta televisiva e dopo la Granfondo con un numero importante di partecipanti che hanno aperto la stagione professionisti e dilettanti su strada. Questo fine settimana quindi è il turno delle MTB in ambito agonistico ed escursionistico con l’Unione Ciclistica Laigueglia che organizza il 26° Trofeo Laigueglia MTB Classic XCO categorie Open e Amatori, Coppa Italia categorie Esordienti, Allievi e Junior e con il Comune che patrocinia l’evento espositivo. Infatti saranno presenti marchi importanti di e-bike come Thok con la nuova Ducati, Bianchi, Ktm ed altri”.

Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, sottolinea non solo il lato sportivo ma anche quello promozionale dell’evento: “Il nostro territorio accoglie a braccia aperte i turisti offrendo, grazie alla sua conformazione naturale e ad una interazione sinergica tra Comune e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni, una ampia gamma di possibilità sia di praticare sia di assistere a eventi sportivi”.