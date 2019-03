Varazze. All’esordio nel campionato amatoriale di twirling, disciplina riconosciuta dal Coni, che si è tenuto ieri, domenica 24 marzo a Fossano, in Piemonte, le giovani atlete del Twirling Luna Rossa di Varazze hanno tenuto alto il nome della città delle donne portando a casa numerosissime medaglie.

Per Vera Piacentini e Jasmine Del Gado, le due soliste della società, è arrivata una medaglia d’argento, così come per il duo Cadette, per il gruppo Junior e per il team Cadette. Nel complesso, quindi, un ricco bottino di cinque secondi posti.

Le atlete di Luna Rossa saranno nuovamente in campo domenica 14 aprile nel palazzetto dello sport di Collegno, in provincia di Torino.