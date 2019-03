Tutto pronto per il weekend di Wheels for Ladies

Finale Ligure. Tutto pronto per Wheels for Ladies, manifestazione inizialmente programmata ad ottobre e rinviata per maltempo, a Finale Ligure, che rinasce ancora più grande, più viva e più brillante che mai nel weekend da venerdì 29 a domenica 31 marzo con sede operativa presso il Finale Freeride Outdoor Village sulla via per Calice Ligure a Finalborgo.

Nei prossimi giorni l’organizzazione divulgherà tanti interessanti focus su tutte le singole attività giorno per giorno. Nel frattempo, ecco qualche anticipazione su un programma straordinariamente ricco. La novità di questa edizione è che al mondo mountain bike al femminile si affianca la bici su su strada. Un’occasione fantastica per immergersi nella magia dei borghi dell’entroterra.

Già al venerdì mattina si parte con il corso principianti con Luca Ghigliani e con il corso avanzati a cura di Sebastian Petitjean, un vero luminare del settore, testimonial per Giant e corso di meccanica.

Le escursioni iniziano venerdì 29 marzo alle ore 14 con il tour che fino alla Grotta dei Falsari di Noli, uno dei più suggestivi scenari del comprensorio affacciato sul golfo nolese. Al rientro apericena da Finale Freeride Outdoor Village e a seguire una grande festa a tema country con la musica dei Lonesome Picking Pines e l’animazione con balli e danze.

Sabato mattina corsi di mountain bike per principianti con Luca Ghigliani e per avanzati con Sebastian Petitjean.

Sabato 30 alle ore 12,30 si partirà per un suggestivo tour dalle Alpi al Mare, toccando luoghi come la ex base Nato, i ponti romani, l’altopiano delle Manie, con arrivo a Noli.

Saranno svelate alle partecipanti le prime anticipazioni di quattro grandi appuntamenti per i prossimi mesi a Saux, al Parco dell’Antola, a Torriglia e a Chiavari.

Dalle ore 18, un grande evento dedicato allo sport inclusive presso il Finale Freeride Outdoor Village: si aprirà con quattro coppie di ballerini dell’ASD Semplicemente Danza (due su wheelchair e due ipovedenti); seguirà alle 18,30 il convegno sul tema dello sport per tutti a cura delle relatrici Enza Marino di RxM Infinity e Cinzia Cullacciati dell’Associazione Una mano per.

All’evento sarà presente l’associazione Bandiera Lilla, cooperativa sociale di Savona che lotta quotidianamente per migliorare l’accessibilità ed abbattere le barriere architettoniche in tutti i comuni italiani. Bandiera Lilla sarà presente con Roberto Bazzano, che mostrerà esempi virtuosi di inclusività nello sport e nel turismo messi in atto dai Comuni Lilla, ed Anna Gloria, blogger per InVisibili del Corriere della Sera che porterà la sua testimonianza di ciclista disabile come esempio di inclusione sociale attraverso lo sport.

Il tutto si chiuderà con la rappresentazione in chiave teatrale della vera storia di Pat Degan, psicoterapeuta statunitense che ha combattuto i propri episodi psicotici con l’autocura, messa in scena dagli utenti psichiatrici della Asl3 di Genova coordinati da Damiano Fortunato. Ospiti i rappresentanti di Coni, Libertas e Comitato Paralimpico della provincia di Savona. A questa iniziativa sono state invitate tutte le amministrazioni del comprensorio, al fine di una efficace e capillare sensibilizzazione sul tema.

Domenica 31 è in programma una vivace giornata freeride: inizierà con la consegna della welcome bag alle 10; a disposizione le navette, pausa pranzo al sacco e fine lavori alle 16,30.

Tanti gli stand che arricchiranno il Finale Freeride Outdoor Village: Specialised, Una mano per, Bici Losa (con modelli strada e Mtb), Associazione Freeridetigullio e Giant con il suo testimonial Sebastian Petitjean.

Dopodiché, appuntamento a luglio nella cornice della Val di Non, in Trentino, per Wheels for Ladies 2019.