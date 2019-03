Tutto pronto per il 53^ Festival Teatrale di Borgio Verezzi: 11 spettacoli per 22 serate e la star Enzo Decaro

Borgio Verezzi. Enzo Decaro sarà una delle star del prossimo Festival di Borgio Verezzi: chiuderà la 53^ edizione dal 18 al 20 agosto come protagonista di “Non è vero ma ci credo”, la divertente commedia di Peppino De Filippo (diretta in questa nuova versione dal regista Leo Muscato) sulle paradossali e ridicole ossessioni provocate dalla superstizione.

Lo spettacolo è prodotto da “I due della città del sole” e sarà replicato nella stagione invernale al Teatro Parioli-Peppino De Filippo di Roma. Dopo Lello Arena, che da tre anni porta in tournée “Parenti serpenti”, il cui viaggio nei teatri italiani era cominciato proprio da piazza Sant’Agostino, arriva a Verezzi un altro componente dello storico trio della Smorfia.

L’anticipazione è stata rilasciata oggi ad Albenga durante la conferenza stampa di lancio della manifestazione estiva, che si è tenuta presso lo sponsor Noberasco Boutique. “Decaro sarà uno dei tanti nomi eccellenti presenti al Festival 2019, che comincerà il 6 luglio e in cartellone avrà undici spettacoli, nove dei quali in Prima Nazionale”, informa il direttore artistico Stefano Delfino, che in questo periodo sta rifinendo la programmazione nei dettagli. Un’edizione ancora una volta spumeggiante dove, come è consuetudine, testi classici si alterneranno a novità della drammaturgia contemporanea.

All’incontro sono intervenuti anche il sindaco Renato Dacquino e Maddalena Pizzonia, consigliere delegato al teatro per il Comune di Borgio Verezzi, che aggiunge: “Il valore che genera sul territorio una manifestazione come il Festival è indubbio. Secondo una ricerca presentata da Agis e Confcommercio, i cui risultati sono appena stati pubblicati, per ogni euro speso in una manifestazione culturale, vengono spesi sul territorio altri due euro. È la conferma che eventi come l’ultracinquantennale rassegna di Borgio Verezzi sono in grado di dare una spinta allo sviluppo dell’economia del territorio. Gli incassi degli ultimi anni del Festival, ancor più se letti alla luce di questa indagine, ci fanno capire che la direzione della manifestazione è quella giusta e che tutti gli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale sono ricompensati da un risultato eccezionale”.

Borgio Verezzi sempre sotto i riflettori grazie al suo Festival anche secondo un recente sondaggio compiuto su 10 mila utenti da Travel365, un magazine online di viaggi e turismo: i partecipanti sono stati invitati a scegliere quale borgo ligure sia assolutamente da visitare quest’anno e Borgio Verezzi si è classificato al secondo posto dietro a Moneglia. E Il portale ha cercato anche di chiarire quali siano i pregi delle località, e quando sia più opportuno visitarle. Borgio Verezzi, secondo quanto emerso dalla ricerca, andrebbe visitata per uno o due giorni nei mesi di luglio e agosto, proprio in concomitanza con il suo Festival Teatrale.