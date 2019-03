Tutela dei minori, ruolo di Internet e lotta al cyberbullismo: incontro a Pietra Ligure in compagnia di due esperti

Pietra Ligure. Tutela dei minori, ruolo di internet e lotta al cyberbullismo. Saranno questi i temi chiave dell’incontro che si svolgerà il prossimo mercoledì 6 marzo 2019, dalle 20,30 alle 22,30, al cinema-teatro Moretti di Pietra Ligure.

Il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, e rivolto in particolare a docenti e famiglie degli studenti, è stato organizzato dall’istituto comprensivo di Pietra Ligure.

Due i relatori d’eccezione. Si tratta di Roberto Surlinelli, direttore tecnico superiore del compartimento della Liguria della polizia postale e delle comunicazioni e responsabile della terza sezione “Analisi”. Ingegnere elettronico, esperto in sicurezza dei sistemi informatici ed in digital forensic. È Portavoce e Referente della Comunicazione del Compartimento. Dirige tutte le attività tecniche/ informatiche/ di rete e relative ai database del Compartimento e coordina le attività tecniche di circa 100 operatori. Come esperto informatico partecipa in qualità di relatore a conferenze e corsi sulla sicurezza informatica, criminalità informatica e analisi forense.

E di Andrea Cartotto, membro del Registro internazionale dei formatori per la didattica innovativa I.E.T e membro italiano di The Document Foundation, é coordinatore didattico per la Liguria dell’ente di formazione accreditato Istituto Formazione Franchi. Tra i pochi Edu(educational)Designer certificati in Italia, si occupa da anni come docente e divulgatore dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e del web da parte di adulti e minori ed é ideatore del progetto nazionale di educazione civica digitale “Il Galateo di Mister Internet”, che gode dei patrocini di Unicef Liguria, Club per l’Unesco di Sanremo, Genitori Digital di Milano e della Fondazione Franchi.

I relatori affronteranno argomenti quali: la legge n°71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, video campagna “mai più un banco vuoto” e “Internet un’opportunità non un pericolo”, oltre a dialogare con i presenti sulle piú diffuse, e spesso sconosciute, applicazioni per i dispositivi mobili e non.