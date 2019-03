Trofeo Corri Salta e Lancia in Parasio, 140 giovani in gara a Varazze

Varazze. Domenica 24 marzo, sul campo Ernesto Botta di Varazze, si sono svolti il campionato provinciale di prove multiple giovanili ed il 4° Trofeo Corri Salta e Lancia in Parasio, organizzati dall’Asd Atletica Varazze.

Sotto uno splendido sole primaverile, grazie alla tregua concessa dal maltempo, sulla pista di Varazze si sono cimentati 140 giovani atleti delle categorie Esordienti, con un biathlon composto dai 50 metri e il lancio del vortex, Ragazze/i e Cadetti/e in un triathlon con le discipline di salto in lungo, getto del peso ed infine 60 metri per i primi e 600 metri per secondi.

A fare da cornice all’evento un folto pubblico che ai bordi della pista incitava e incoraggiava i giovani durante le varie fasi della gara.

Alle premiazioni sono stati chiamati tutti i partecipanti alla manifestazione e sul podio sono state consegnate le medaglie ai primi sei classificati.

Le prime a salire sul podio sono state le Esordienti del biathlon femminile, premiate nell’ordine: 6ª Biale Alice (Atl. Varazze), 5ª D’Urso Martina (Atl. Varazze), 4ª Ottonello Giulia (Atl. Varazze), 3ª Ferrua Bianca (Albenga Runners), 2ª Malgrati Giulia (Atl. Gillardo), 1ª e campionessa provinciale Bartolomei Alida (Atl. Gillardo).

Nel biathlon Esordienti maschile: 6° Parodi Andrea (Atl. Varazze), 5° Incorvaia Gabriele (Atl. Run Finale), 4° Biale Andrea (Atl. Varazze), 3° Gaiardo Alessio (Atl. Alba Docilia), 2° Patrone Francesco (Atl. Celle), 1° e campione provinciale Luciano Vladimiro (Atl. Varazze).

Triathlon Ragazze: 6ª Piazza Anna (Atl. Alba Docilia), 5ª Rapetti Penelope (Atl. Celle), 4ª Oggiano Irene (Atl. Varazze), 3ª Barnieri Emma (Atl. Ceriale), 2ª Crovetto Anna (Atl. Varazze), 1ª e campionessa provinciale Musso Beatrice (Atl. Varazze).

Triathlon Ragazzi: 6° Rolando Francesco (Atl. Alba Docilia), 5° Casarino Alessandro (Atl. Celle), 4° Quattropani Gabriele (Atl. Ceriale), 3° Vigliani Marcoaurelio (Atl. Run Finale), 2° Bolla Davide (Atl. Varazze), 1° e campione provinciale Di Crescenzo Davide (Atl. Run Finale).

Triathlon Cadette: 6ª Massaferro Caterina (Atl. Run Finale), 5ª Badino Diana Isabella (Atl. Celle), 4ª Alluto Greta (Atl. Varazze), 3ª Nani Matilde (Atl. Alba Docilia), 2ª Crovetto Chiara (Atl. Varazze), 1ª e campionessa provinciale e vincitrice del trofeo Bongiovanni Giada (Atl. Varazze).

Triathlon Cadetti: 6° Carboncino Nicola (Atl. Varazze), 5° Di Crescenzo Damiano (Atl. Run Finale), 4° Ferraretto Mattia (Atl. Alba Docilia), 3° Gualdi Francesco (Atl. Varazze), 2° Botta Andrea (Atl. Varazze), 1° e campione provinciale e vincitore del trofeo Bertola Lorenzo (Albenga Runners).