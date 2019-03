Savona. Tre incidenti stradali nel primo pomeriggio di oggi nel savonese, due in autostrada e un altro nel quartiere di Lavagnola, per fortuna senza feriti gravi o particolari conseguenze.

Il primo sinistro si è verificato nel tratto di A10 tra Albisola e Celle, in direzione Genova, dove il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guard rail della corsia opposta, scavalcando un muretto di 30 cm circa: è successo intorno alle 14 e 30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze e personale sanitario: il guidatore, dopo essere stato estratto dall’abitacolo, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Altro incidente stradale sempre nel tratto di A10 all’altezza della galleria di Spotorno, in direzione Savona, dove si è verificato uno scontro tra un tir ed un’auto, per cause ancora in via di accertamento. Stando a quanto appreso, non ci sarebbero persone rimaste ferite: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento si segnalano code e disagi alla viabilità autostradale.

Infine, impatto frontale tra due scooter nel quartiere di Lavagnola, in via Abba: i due motocicli si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro è accaduto intorno alle 15:00. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e 118: tre i feriti, due in codice giallo e uno in codice verde, tutti trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.