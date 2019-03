Pietra Ligure. Oltre un chilometro della strada provinciale che unisce Pietra Ligure a Tovo a San Giacomo è pronto a tornare comunale, precisamente dal tratto che inizia dalla via Aurelia fino alla ex centrale elettrica: si tratta di via Nazario Sauro.

Questa mattina si è svolto un primo sopralluogo tecnico da parte di Provincia e Comune, alla presenza del consigliere provinciale Luana Isella, del sindaco Dario Valeriani e dell’assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Amandola, oltre che dei tecnici dei due enti interessati.

L’amministrazione comunale pietrese vuole tornare in possesso del tratto viario, ma ha chiesto all’ente provinciale alcuni interventi: alberi, asfalto e canalizzazione delle acque bianche. Per questo sarà redatta una perizia con tutti i lavori da eseguire e i relativi costi. Naturalmente, considerando la carenza di risorse di cui può disporre la Provincia di Savona, si dovrà raggiugere un accordo con il Comune di Pietra Ligure per una compartecipazione alle spese per le opere di messa in sicurezza richieste e che sono da tempo necessarie.

Una “trattativa” aperta, in sospeso da parecchio tempo, per la quale si attende il responso della relazione tecnica, con un piano operativo di intervento strutturale. Raggiunta una intesa economica si potrà allora arrivare alla firma della convenzione che potrebbe sancire il passaggio dalla Provincia di Savona al Comune pietrese del tratto di strada provinciale, con via Nazario Sauro, già in passato al centro di polemiche sulla sicurezza stradale, finalmente “restaurata” per la gioia degli abitanti non solo di Pietra Ligure ma di tutta la Val Maremola che transitano quotidianamente in quel tratto di strada.