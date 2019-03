Pietra/Borgio. Una persona ha perso la vita intorno alle 12.30 investita da un treno nel passaggio a livello tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Sul posto stava transitando l’Intercity 745, diretto a Milano: la vittima, per cause ancora da chiarire, si trovava al centro del passaggio a livello, e il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Le prime testimonianze farebbero pensare ad un gesto volontario. La vittima è un uomo residente a Pietra Ligure.

Sul posto, oltre ai sanitari, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Al momento la circolazione ferroviaria è interrotta.