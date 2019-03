A Tovo San Giacomo, lungo via Rembado, in un tratto della Sp4 (Pietra Ligure-Giustenice-Tovo S.G.-Magliolo), sono in corso i lavori propedeutici alla costruzione di una nuova Residenza Sanitaria Assistita da parte della società “La Meridiana Spa”: “Si tratta del più grande investimento privato sul territorio di Tovo San Giacomo da sempre” ricorda il sindaco Alessandro Oddo.

In questi giorni, poco prima del ponte dell’autostrada, è in corso l’intervento di scavo sul versante a monte.

I lavori per la costruzione della nuova struttura da 90 posti letto proseguiranno per molti mesi, con il cantiere interessato dall’inevitabile movimento di mezzi pesanti: per questo motivo le ditte esecutrici dei lavori hanno ottenuto dalla Provincia di Savona l’autorizzazione alla sistemazione lungo il tratto della strada provinciale adiacente ai lavori di un impianto semaforico intelligente, sia per i mezzi d’opera, sia per i residenti nell’area sovrastante il cantiere, che regolerà il flusso di traffico a senso unico alternato.

“Tale dispositivo, concordato con la Provincia, servirà a garantire la sicurezza nel periodo delle lavorazioni” conclude il sindaco Oddo.