Tovo San Giacomo piange la scomparsa di Zefferino Pollione, il “mago” del Museo dell’Orologio

Tovo San Giacomo. Lutto a Tovo a San Giacomo per la scomparsa di Zefferino Pollione, che si è spento questa notte dopo una lunga malattia.

“Una brutta e triste notizia per la nostra comunità – afferma il sindaco Alessandro Oddo -. Ricordo con grande affetto quest’uomo, molto pacato nei modi e poco propenso a mettersi in mostra, ma sempre pronto a dare una mano nella Pro Loco, nel Gruppo Alpini, nella Parrocchia di San Sebastiano a Bardino Nuovo dove viveva, e nel Museo dell’Orologio da Torre G.B.Bergallo. E proprio qui, nel nostro Museo, era soprannominato il “mago” perché con tanta professionalità ed abilità prendeva in mano i vecchi meccanismi arrugginiti e li riportava in vita”.

La presentazione ufficiale del film documentario “Il tempo al di là dell’Oceano” (dove compare anche Zefferino), che si terrà domenica 31 marzo alle ore 18.00, sarà dedicata alla sua memoria: “In questo momento triste, mi stringo, insieme a tutta l’amministrazione comunale ed a tutto lo staff del Museo Bergallo, alla moglie Luisa, al figlio Roberto, agli amati nipoti ed a tutti i parenti” aggiunge il primo cittadino tovese.

Il Santo Rosario si svolgerà domani sera alle ore 19.30 presso la Cappella del Presidio Mons. Pogliani a Loano (ex Presentazione). Il funerale si terrà mercoledì, alle ore 15.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano a Bardino Nuovo.