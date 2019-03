Top 10 della settimana, Calma Remix ci fa entrare in pieno clima primaverile!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori, che belle giornate di sole nella nostra fantastica Provincia, le prime uscite in spiaggia, il fascino del mare che comincia a splendere e la nostra #ivgchart nelle orecchie!

Sono tantissimi i nostri lettori che la condividono e che ci scrivono indicandomi canzoni che vorrebbero sentire nella nostra chart, spesso mi fate ascoltare roba che non conoscevo ed è fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, stavolta vi faccio ascoltare un mashup (due dischi mixati insieme) fatto da me, ho messo le mani su Talk Dirty di Jeson Derulo e Satisfaction di Benny Benassi, il risultato lo potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata e un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto il tanto discusso vincitore di Sanremo 2019, Mahmood con “Soldi”, se volete sapere la mia opinione questo disco mi piace molto, sono sicuro che il suo ritornello sarà un tormentone e Mahmood scrive anche dei bei testi, sia per lui che per altri artisti. Al secondo posto, ritorna Coez e ritorna ovviamente con un tormentone, con una canzone davvero bella, romantica alla sua maniera, destinata al podio della nostra chart e si intitola “E’ sempre bello”.

Alla terza posizione una giovanissima cantante statunitense, già conosciuta prima d’ora per aver cantato per un brano di David Guetta, che con la sua “Sweet but Psycho” stà andando fortissimo un po’ ovunque ed è nei primi tre posti delle classifiche di sedici paesi di tutto il mondo, fra i quali Italia, Svezia e Norvegia! Alla posizione numero 4 una delle voci femminili migliori italiane, quella di Elisa ma questa volta accompagnata da Calcutta, insieme hanno sfornato “Se Piovesse il tuo Nome”.

Alla posizione numero 5 la nuova entrata della settimana che già avevamo trovato nei consigli all’ascolto, è Pedro Capò con Farruko e la canzone si chiama “Calma Remix”. Con questo pezzo si entra in perfetto clima estivo! Alla posizione numero 6 troviamo Ultimo che è stato in questa classifica molte volte e per molto tempo ed ora ci rientra a gamba tesa con il suo brano di Sanremo “I tuoi particolari”, un classico suo brano, il suo stile è inconfondibile ormai!

Alla posizione 7 la nuova entrata della settimana scorsa, un vecchio tormentone trasformato in un tormentone del 2019, Daddy Yankee l’hitmaker per eccellenza con Snow e la loro “Con Calma”, quasi 260 Milioni di views su Youtube in un mese, penso proprio che la ascolteremo per tutta l’estate 2019. La numero 8 è una canzone bellissima, uno degli artisti italiani che più mi piacciono, Marco Mengoni e Tom Walker con “Hola”, soffermatevi a guardare anche il video perchè è davvero bello.

Alla posizione numero 9 troviamo un’altra canzone uscita dal Festival di Sanremo, Irama lo conosciamo già perfettamente ed è anche un veterano della nostra chart, questa volta entra con un pezzo che mi ha colpito molto anche a livello di testo, “La ragazza con il cuore di latta”. Alla posizione numero 10 un ottimo disco, un ottima coppia, Marshmello ft. Bastille con “Happier”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – Mahmood – Soldi

#2 – Coez – E’ Sempre bello

#3 – Ava Max – Sweet But Psycho

#4 – Elisa & Calcutta – Se piovesse il tuo nome

#5 – Pedro Capò & Farruko – Calma Remix

#6 – Ultimo – I tuoi particolari

#7 – Daddy Yankee & Snow – Con Calma

#8 – Marco Mengoni ft. Tom Walker – Hola (I Say)

#9 – Irama – La ragazza con il cuore di latta

#10 – Marshmello ft. Bastille – Happier