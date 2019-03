Toirano, uomo ferito da una motosega trasportato al Santa Corona

Toirano. Infortunio questa mattina in una zona boschiva di via Macagne a Toirano.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 9 e 30, un uomo è rimasto ferito con una motosega, procurandosi una brutta ferita. Le urla hanno attirato l’attenzione facendo scattare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non è in gravi condizioni.

Resta ancora da appurare la dinamica dell’incidente e come l’uomo si sia ferito.