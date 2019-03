Toirano. Allarme incendio nel centro storico di Toirano poco dopo le 13. A prendere fuoco è stato il tetto di un’abitazione di via Garibaldi.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Albenga, supportati dai carabinieri e dal personale della croce rossa di Loano.

Il rogo è stato domato in poco tempo e sono in corso le operazioni di bonifica e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Si registrano, inoltre, leggeri disagi alla circolazione in centro: via Garibaldi, infatti, consente l’accesso in auto al cuore storico della cittadina rivierasca.