Toccamenti nelle zone intime delle clienti durante le sedute: massaggiatore 42enne arrestato

Savona. Un momento di relax che ha finito per trasformarsi in un vero e proprio incubo. Due clienti di un massaggiatore sarebbero infatti state pesantemente molestate dall’uomo che, durante la seduta, ne avrebbe approfittato per allungare le mani arrivando a toccarle nelle zone intime. Una vicenda per la quale, oggi pomeriggio, l’uomo, 42 anni, originario dell’Astigiano, ma residente nella Riviera di ponente, è finito in manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice Fiorenza Giorgi su richiesta del sostituto procuratore Chiara Venturi.

Ad arrestare il massaggiatore, che ora deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata (una delle presunte vittime era minorenne), sono stati i carabinieri della compagnia di Albenga che gli hanno appunto notificato il provvedimento cautelare.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il primo episodio sarebbe avvenuto a novembre scorso quando l’uomo avrebbe commesso gli abusi a danno di una diciassettenne francese, in vacanza in Riviera, durante la seduta di massaggio estetico all’interno di una struttura ricettiva. La ragazza ha subito denunciato quanto successo ai carabinieri che hanno iniziato ad indagare.

Qualche settimana fa sarebbe invece avvenuto il secondo episodio che, secondo quanto riferito dalla presunta vittima agli inquirenti, avrebbe avuto lo stesso copione: la donna, una turista tedesca, avrebbe prenotato il massaggio, ma avrebbe finito per essere pesantemente toccata dal quarantaduenne.

Quando in Procura è arrivata la seconda denuncia, l’indagine ha subito un’accelerata: sulla base degli elementi raccolti (anche attraverso le audizioni delle presunte vittime effettuate da personale specializzato), il pm ha ritenuto che sussistessero i presupposti per chiedere l’arresto del massaggiatore e il gip ha accolto la richiesta. Di qui il provvedimento cautelare eseguito questa mattina.

Nei prossimi giorni verrà fissato l’interrogatorio di garanzia per l’uomo che avrà quindi la possibilità di chiarire la sua posizione. Al momento è detenuto nel carcere di Sanremo.