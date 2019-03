Savona. La Provincia di Savona ha concluso gli interventi di messa in sicurezza sul ponte al chilometro 22+030 nel territorio di Stella San Martino, lungo la strada provinciale 542 “di Pontinvrea”.

“Dopo circa 75 giorni dall’apertura del cantiere la Provincia ha terminato tutti gli interventi di messa in sicurezza sul ponte lungo la S.P.542, restituendo transitabilità in sicurezza all’intera area”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Foto 2 di 2



Durante lo scorso inverno un pericoloso aggravamento delle condizioni statiche del ponte, in avanzato stato di degrado, aveva obbligato l’Ente provinciale ad istituire limitazioni di transito di sagoma e peso, per garantire il passaggio in sicurezza.

La Provincia ha finanziato, nell’aprile 2018, una prima operazione per la ricostruzione del ponte utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso il decreto ministeriale numero 49 del 2018. Successivamente, maggio 2018, con l’approvazione del bilancio, si è proceduto alla redazione dei relativi progetti e all’affidamento dei lavori, fine ottobre 2018, con l’apertura dei cantieri a dicembre e conclusione il 28 febbraio 2019.

L’intervento, pari a 98 mila euro, ha visto la costruzione di un nuovo ponte in elementi prefabbricati che consentono, oggi, il transito di qualsiasi veicolo senza limitazione di peso o sagoma.