Tenta di rapinare una donna e poi scippa una ragazza a Savona: 17enne denunciato

Savona. E’ stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Savona il 17enne che, questo pomeriggio, ha prima tentato (senza fortuna) di rubare il telefonino ad una donna e poi è riuscito a derubare dello smartphone una ragazza in piazzale Aldo Moro.

Secondo quanto riferito, il giovane, uno straniero senza fissa dimora, ha aggredito una donna per cercare di portarle via il telefono. Nonostante sia stata anche raggiunta da un pugno, la donna ha opposto una strenua resistenza, che ha costretto il ragazzo a desistere dal suo intento criminale.

Tuttavia il 17enne non si è dato per vinto e pochi istanti dopo ha strappato di mano il telefono ad una ragazza che stava passando a breve distanza per poi darsi alla fuga. Un altro ragazzo, tuttavia, ha assistito all’intera scena e lo ha inseguito prima in auto e poi a piedi. Nel frattempo, la prima donna aggredita ha allertato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri.

Una pattuglia della radiomobile giunta rapidamente sul posto ha bloccato lo straniero, intercettato dal passante. Trasferito in caserma per gli accertamenti di rito, deve rispondere delle accuse di tentata rapina e scippo.