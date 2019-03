Tari ad Alassio, stangata per ristoranti e bar (+24%). Melgrati: “Stabiliremo forme di compensazione”

Alassio. Si è affidato ad una ditta di esperti, la “Gf Ambiente Srl” di Bologna, che studia i sitemi urbani di smaltimento, il Comune di Alassio, a caccia della giusta ricetta per studiare alcune modifiche e per riformulare le tariffe relative alla Tari per l’anno 2019 (materia in discussione questa sera, 28 marzo 2019, del consiglio comunale di Alassio) con l’obiettivo di rientrare nei parametri stabiliti dalla legge.

E gli argomenti che saranno trattati nel corso del parlamentino alassino sono stati anticipati nel pomeriggio, nell’ambito di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte i rappresentanti della ditta bolognese, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente e all’Ambiente Giacomo Battaglia.

Il primo dato che è emerso, rimarcato anche dal primo cittadino alassino, è che il gettito complessivo della Tari 2019 per il Comune, non comporta aumenti rispetto al 2018, anzi, una lieve diminuzione: 5 milioni e 117mila euro totali (2019) contro 5 milioni e 138mila (2018). Ma, benché il dato finale risulti pressoché identico, a cambiare, in base al metodo utilizzato per il calcolo (accantonata la Tia, che avrebbe portato utenti ancora maggiori), è la suddivisione delle spese per categorie.

Se da una parte, infatti, l’utenza domestica subirà un aumento di poco superiore all’1% (per abitazioni fino a 6 o più componenti familiari) e alcune categorie possono decisamente sorridere (casi simbolo, gli stabilimenti balneari, con un -34,3%, e gli alberghi-residence-case in affitto, con un -1,3%), per altri la strada appare già in salita (stangata per ristoranti e bar, con un +25%, e per le discoteche, con un +39,3 per cento). Novità anche per i cosiddetti negoziati di vicinato (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), con un -6,3%; discorso opposto, invece, per gli ipermercati, con un aumento del 2%.

“La novità sulla tassa dei rifiuti è che il Comune di Alassio non solo non aumenta il gettito fiscale della Tari, ma difatti la diminuisce di qualche migliaio di euro, – ha spiegato Melgrati. – Quindi, i ‘soloni’ (chiaro il riferimento alle dichiarazioni fatte dall’ex assessore Vinai a Ivg.it) che avevano parlato di ‘aumenti del 25 per cento sulla tassa rifiuti’ dicono solo stupidaggini non conoscendo i numeri. È vero che sono state rimodellate le aliquote, ma sulla base di una legge che doveva essere applicata da anni”.

“Tanto è vero che la precedente amministrazione Canepa, nel 2013, aveva approvato una delibera di consiglio con le nuove aliquote, molto più alte di quelle che saranno applicata questa sera in consiglio, perché noi abbiamo cercato di dare il minimo possibile di modulazione alle diverse categorie in base al prodotto di rifiuto consumato e prodotto. Ma questa delibera, siccome si sono accorti che avrebbe scatenato una rivoluzione tra i cittadini, dopo una manciata di settimane è stata riporta in consiglio e annullata, facendo finta che una legge dello Stato non esista: una cosa vergognosa”.

“Purtroppo oggi dobbiamo rimediare agli errori del passato rimodulando le tariffe secondo uno studio fatto da un emerito professore, Giulio Ferrari, uno dei massimi esperti a livello italiano, che ha cercato di fare un discorso che possa essere perequativo per tutti. La cosa importante è che per le civili abitazioni non ci sono aumenti e questo è fondamentale. Ci sono, poi, modulazioni diverse per le aziende commerciali: alcune pagheranno di più altre di meno sulla base del rifiuto prodotto. Non lo stabilisce l’amministrazione, ma la legge”.

“Un paio di anni fa il Comune di Alassio aveva perso un ricorso con gli albergatori: se lasciamo la situazione così com’è si potrebbe, sulla base di un ricorso di chiunque, pensare che si possano applicare le tariffe massime previste dal decreto Ronchi e dal Dpr successivo e quindi ci sarebbe un aggravio di costi per aziende e famiglie. Con questa delibera abbiamo sanato una situazione grave posta in essere dalla precedente amministrazione. Un po’ come le chiavi per i cassonetti nella parte a sud della ferrovia, comprati dalla precedente amministrazione, con un investimento di 25mila euro, e mai utilizzate per non scatenare, anche in questo caso, una rivoluzione”.

“Purtroppo, le categorie di bar e ristoratori saranno quelle maggiormente colpite, ma producono di fatto più rifiuti delle altre. Nella rimodulazione sono state penalizzate. La promessa mia e dell’amministrazione è di intervenire comunque per far sì che, attraverso altri incentivi, venga perequata questa gabella, che devono pagare perché la legge lo prevede. Stiamo studiando sistemi di perequazione per far sì che il costo maggiore che devono affrontare sia sanato con vantaggi diversi”, ha concluso Melgrati.