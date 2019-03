Tanti giovani in campo e in dieci per oltre un’ora: il Finale subisce 4 reti ed esce della Coppa

Finale Ligure. Troppo forti le motivazioni del Varese, troppo evidenti le problematiche del Finale. Mentre i lombardi puntano tutto sulla Coppa Italia per sperare nell’ascesa in Serie D, i giallorossoblù devono concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo di evitare un tracollo tale da ritrovarsi in zona playout.

Pertanto, il secondo match del girone del Nord-Ovest della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza non ha avuto storia. Il Finale, già sconfitto per 2 a 0 al Borel sette giorni fa dal Canelli, si è arreso anche al Varese.

Al Chinetti di Solbiate Arno è finita 4-0 per i biancorossi, che si giocheranno il passaggio del turno, ai quarti di finale, mercoledì 13 marzo alle ore 14,30 a Canelli.

Porzio presenta una formazione infarcita di giovani ed inevitabilmente la gara è a senso unico fin dai primi minuti. Inoltre, al 19° Stavros esce con le mani poco fuori dall’area per anticipare Moceri, ben lanciato da Simonetto, e viene espulso. Entra tra i pali Bozzo, che prende il posto di Buonocore; viene immediatamente trafitto dalla potente punizione di Camara.

I varesini continuano a tenere in mano il pallino del gioco e al 13° del secondo tempo raddoppiano con M’Zoughi. Al 37° angolo di Gestra sul secondo palo, Silla colpisce al volo e trova le mani di Galli staccate dal corpo: rigore, Camara lo trasforma. Al 44° un tiro di Gestra dai venti metri, leggermente deviato, chiude i conti.

Il tabellino:

Varese – Finale 4-0 (p.t. 1-0)

Varese (4-2-3-1): Scapolo; L. Lonardi, M’Zoughi, Simonetto, Bianchi; Gestra, Marinali; Camara, Lercara (35° st Silla), Scaramuzza; Moceri (19° st Mondoni). A disposizione: Martignoni, D. Lonardi, Barone, Klos, Masinari, Seno, Ovalle. All. Improta.

Finale (4-3-3): Stavros; Conti (30° pt Galli), Massa, Salata, Finocchio (1° st De Benedetti); Pollero (17° st Boragno), Ghigliazza, Buonocore (20° pt Bozzo); Conrieri, Genta, Ferrara (1° st Godena). A disposizione: Maiano, De Benedetti, Vallerga, Sgambato. All. Porzio.

Arbitro: Crainich (Conegliano). Assistenti: Pandolfo e Codemo.

Reti: p.t. 21° Camara (V); s.t. 13° M’Zoughi (V), 38° Camara (V), 44° Gestra (V).

Ammonizioni: M’Zoughi (V), Conti (F), Massa (F), Ghigliazza (F), Genta (F).

Espulsioni: p.t. 19° Stavros (F).

Calci d’angolo: Varese 8, Finale 0.

Recupero: 3’; 2’.

Foto Varesenews.it