Summer Camp 2019: la Rari Nantes Savona organizza i Campi Estivi per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

La Rari Nantes Savona organizza, per il secondo anno consecutivo, il “Summer Camp 2019”, i Campi Estivi riservati a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Il “Summer Camp 2019” si svolgerà nella piscina “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona e si avvarrà di istruttori specializzati in varie discipline sportive. Le iscrizioni per il “Summer Camp 2019” si apriranno il 15 marzo 2019.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria nell’atrio della piscina “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona. Telefono: 019-8489861. E-mail: segreteriarns@gmail.com

Laura Sicco