Studenti dell’Università di Brema a Borghetto per studiare le “Scienze del Mare”

Borghetto Santo Spirito. E’ iniziato questa mattina a Borghetto Santo Spirito la prima giornata di studio del corso master “Scienze del Mare” degli studenti dell’Universita’ di Brema (Germania).

Coordina l’iniziativa ed è promotore delle stessa il borghettino Alessio Rovere, ricercatore e professore della medesima università tedesca, unitamente alla collega Elisa Casella, anch’essa ricercatrice presso un centro specializzato di Brema. Sono presenti 18 giovani di nazionalità tedesca, americana, nigeriana, portoghese.

Gli studenti, i docenti ed i ricercatori sostano per un’intera settimana in Liguria, approfondendo ricerche sul mare, con lavoratori sia in aula che direttamente sugli arenili.Gli alunni stanno svolgendo la parte teorica e di approfondimento documentale presso la sala del Consiglio Comunale, che costituisce la loro base odierna per il corso.

Ha portato il saluto di benvenuto dell’amministrazione comunale e della città il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

L’argomento principale sono le dinamiche della costa e del litorale marino. Verrà utilizzata strumentazione Gps e di livellazione al fine di far esercitare i partecipanti sulle tecniche di rilievo di una spiaggia.

I dati che saranno ottenuti dalle esercitazioni saranno a fine corso forniti gratuitamente al Comune e saranno utile all’Ente come dato tecnico, storico e statistico sulla situazione dell’arenile borghettino.