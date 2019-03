Striscione di Kubica sulle tribune di Melbourne, Asl 2: “E’ stato un lavoro di squadra”

Savona. La direzione aziendale della Asl 2 plaude al ringraziamento di Robert Kubica dopo lo striscione appeso sulle tribune del circuito di Melbourne in occasione del primo gran premio della stagione: il ringraziamento è stato indirizzato al professor Mario Igor Rossello, direttore del centro regionale di chirurgia della mano di Savona, con il pilota polacco che è tornato a guidare una monoposto dopo il terribile incidente al Ronde di Andora nel febbraio del 2011.

“Un riconoscimento gradito che va sicuramente esteso e condivido con tutti i colleghi che hanno partecipato a questo percorso di cura e riabilitazione durato diversi mesi” afferma la Asl 2 savonese.

Tutto il team del Trauma Center dell’Asl 2 è stato coinvolto oltre alla Chirurgia della Mano: dal 118 ai rianimatori, agli ortopedici e ai colleghi dell’Unità spinale. Importante anche l’intervento del Centro Trasfusionale, dei riabilitatori e la sinergia ed integrazione con tutto lo staff sanitario e personale dell’Asl savonese”.

“Questo caso, e anche molti altri meno noti, hanno dimostrato quanto il Centro medico del Santa Corona sia in grado di intervenire su gravi politraumatizzati con un equipe multidisciplinare in grado di trattare il paziente dall’arrivo in fase acuta, al trattamento chirurgico ed al successivo recupero” conclude l’azienda sanitaria savonese.