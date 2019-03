Stop Piaggio, la denuncia di Cisl Imperia-Savona: “Situazione occupazionale e produttiva in Provincia torna a preoccupare”

Villanova d’Albenga. “A fronte della recente decisione assunta dalla Commissione Bilancio della Camera rispetto ad un ulteriore rinvio del finanziamento di 250 milioni in favore di Piaggio Aerospace a causa della mancanza di una adeguata copertura economica e della conseguente sospensione dei lavori della Commissione Difesa, la situazione aziendale torna inevitabilmente a complicarsi”.

Il grido d’allarme arriva da Cisl Imperia-Savona, per voce el segretario generale Claudio Bosio, che ha proseguito: “Nonostante le rassicurazioni ricevute nel corso dei tanti incontri presso il Mise, la vertenza Piaggio continua a non trovare un percorso certo e sicuro per la propria positiva e definitiva risoluzione”.

“Ma non è l’unica fonte di preoccupazione in quanto la mancata risoluzione di grandi vertenze ancora aperte sul territorio e la lentezza con la quale si sta sviluppando l’iter dell’Area di Crisi Industriale Complessa rischiano di compromettere la tenuta economica, produttiva ed occupazionale dell’intera provincia. Anche sul tema del sostegno a nuovi investimenti, attraverso i finanziamenti nazionali previsti per l’area di crisi e da bandi regionali, la lungaggine dei tempi di valutazione ed assegnazione delle risorse e la complessità delle procedure stanno determinando un graduale disinteressamento degli investitori ovvero un ridimensionamento dei progetti con preoccupanti ricadute sull’occupazione attesa”.

“La carenza infrastrutturale, più volte denunciata dalla Cisl, a sostegno dell’economia locale e dei traffici previsti a fronte dell’operatività della piattaforma di Vado Ligure, infine, completa il quadro dei motivi di preoccupazione per lo sviluppo del territorio. Sull’argomento la Cisl continua ad assicurare il proprio impegno a sostegno del raddoppio ferroviario per il ponente ligure, dell’implementazione dei collegamenti ferroviari con il Piemonte, dell’adeguamento della strada di scorrimento e della realizzazione del casello autostradale a monte della piattaforma, del completamento del Terzo Valico, della realizzazione del TAV e di tutte le opere indispensabili per sostenere lo sviluppo non solo del territorio ma dell’intero Paese”.

“Per questo serve urgentemente la costituzione di un tavolo territoriale permanente per il monitoraggio e coordinamento del modello di sviluppo che il territorio intende sostenere nel prossimo futuro finalizzato a condividere i diversi progetti di sviluppo potenzialmente realizzabili. Quando anche le rassicurazioni dei Ministeri e del Governo non riescono a trovare concretezza e tempestività nella propria realizzazione, il territorio diventa impotente rispetto alla possibilità di programmare un modello di sviluppo locale sostenibile e coerente con le proprie attitudini e, pertanto, occorre che unisca le proprie forze e le proprie capacità per raggiungere comunque il risultato”.

“Come Cisl abbiamo sempre assicurato il nostro contributo con responsabilità e idee partecipando a tutte le occasioni di confronto e negli organi istituzionali preposti (vedi Consiglio della CCIAA Riviere di Liguria) nonché facendoci promotori di iniziative ma, a quanto pare, l’impegno e le proposte fino ad ora avanzate non sono risultate sufficienti”.

“Per tale motivo nei prossimi giorni valuteremo ulteriori azioni ed approfitteremo dei prossimi incontri già calendarizzati (vedi Audizione della X Commissione permanente del Senato del primo aprile presso la Prefettura di Savona) per provare a recuperare un percorso di rilancio di un territorio che, a nostro parere, accanto alle menzionate criticità continua a presentare grandi potenzialità per il prossimo futuro”, ha concluso il segretario generale.